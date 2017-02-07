網球》備戰溫網！蠻牛皇后草地賽強勢出擊
2017/02/07 11:02
納達爾今年強勢回歸。（路透社）
〔體育中心／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天宣布將參加5月的皇后草地賽，挑戰連續兩屆衛冕冠軍、球王穆雷（Andy Murray）。去年受手腕傷勢所困的蠻牛，休養完在上個月澳網強勢回歸，一路殺進決賽，並與費德爾（Roger Federer）重演經典「費納之戰」。
納達爾的第一座草地冠軍就是在2008年的皇后草地賽，而今年來勢洶洶的蠻牛若狀況維持，勢必對地主選手穆雷造成威脅。14屆大滿貫冠軍納達爾說：「皇后草地賽是一場非常棒的比賽，也能讓我為溫網充分熱身。」
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