赴澳訓練諸事不順？ 球迷爆還有許多安排欠妥

赴澳訓練諸事不順，除了對手臨時代打外，球迷爆還有許多安排欠妥。（棒協提供）

〔即時新聞／綜合報導〕為了備戰3月世界棒球經典賽，台灣隊4日飛往澳洲黃金海岸，進行12天移地訓練，原本預定與當地職棒球隊布里斯本俠盜隊進行5場熱身賽，但俠盜隊晉級2月10日開打的澳職冠軍戰，預定的5場比賽僅能對戰2場，另外再找業餘的溫莎皇家隊進行熱身賽，不過有球迷爆料台灣隊在澳洲移地訓練還有許多細節欠妥。

球迷爆料台灣隊練習球場的遮陰地方小之又小，休息時大多球員只能到樹下遮陰，質疑為何不借用大學場地。（圖擷自Google地圖）

部落格《棒球生活誌》表示，中華棒協安排台灣隊到澳洲布里斯本訓練，本預計與澳洲職棒隊伍布里斯本俠盜隊進行5場熱身賽，但俠盜隊晉級澳職冠軍戰，只能與台灣隊交戰2場，另外再安排業餘的溫莎皇家隊與台灣隊交戰2場，據當地台灣球迷JOHNSON HUANG指出，雖然溫莎皇家隊會加入5名澳洲WBC代表隊成員助拳，但實力可能不及台灣大學生球隊，練習效果恐大打折扣，棒協仍在找尋第5場熱身賽對手。

而澳洲移地訓練失算不止安排熱身賽這麼簡單，台灣隊4日早上從桃園機場出發，經香港轉機，深夜才抵達澳洲，《棒球生活誌》質疑有台北直航至布里斯本的航班可以選擇，卻捨直航而在香港轉機；當地台灣球迷JOHNSON稱，先飛香港不但令總飛行時間多出3小時，到澳洲已是午夜，還要起程回酒店，懷疑球員是否有充份休息的時間。

JOHNSON說台灣隊在澳洲訓練所租用的練習場地，是黃金海岸業餘球隊SURFERS PARADISE的主場，但JOHNSON表示這球場的遮陰地方小之又小，休息時大多球員只能到樹下遮陰，球迷概嘆為什麼不能與當地大學商量，借用大學CLUB HOUSE作訓練，而熱身賽場地與練習場地、住宿地點要1小時的車程，也壓縮到球員休息時間。

台灣隊預計16日從澳洲啟程回台灣，在台中洲際球場有3場熱身賽，19日對世大運隊伍、20日、21日與古巴隊舉行熱身賽，23日起再赴日本移地訓練，3月1日飛往南韓。