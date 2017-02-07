NFL》想在超級盃奪冠 居然要穿這個！
2017/02/07 09:53
近年來超級盃以穿著白色球衣奪冠的機率最高。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕超級盃昨天落幕，新英格蘭愛國者上演驚天大逆轉延長賽擊敗亞特蘭大獵鷹，抱回3年來第2座冠軍，美國媒體整理出近13年來的超級盃，發現一項神密的奪冠巧合。
過去13年的超級盃中，共9支隊伍包辦所有冠軍，其中以穿著白色球衣的隊伍奪冠機率最高，共拿下12座冠軍，唯獨2011年奪冠的綠灣包裝工是穿綠色球衣。
而與超級盃冠軍擦肩而過的球隊中，以穿著藍色球衣的失敗率最高，總共輸掉6座冠軍，分別是西雅圖海鷹、愛國者、印城小馬、芝加哥熊等4隊。
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