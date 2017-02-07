經典賽》遭大谷退賽波及 達比修吐露心聲
2017/02/07 10:06
達比修在推特有感而發。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕火腿投打「二刀流」大谷翔平因傷退出日本隊，引發日本球迷廣大討論，甚至波及遊騎兵強投達比修有，怪罪他的聯合自主訓練營，達比修今在推特忍不住吐露心聲，認為看熱鬧的人太多。
大谷翔平傳出右腳傷勢可能開刀時，不少球迷怪罪他與達比修的自主訓練，達比修當時澄清大谷自主訓練時狀況都很好。對於大谷退出日本隊造成的騷動，達比修今在推特有感而發，認為有些人不是真的擔心大谷的傷勢，只想抓戰犯找是誰的錯，「什麼事情都要亂的人不少對吧？」
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