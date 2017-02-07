NBA》Kobe魅力無法擋！高中球衣變小偷最愛
2017/02/07 10:39
Kobe高中所穿的裱框球衣遭竊。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕Kobe魅力無法擋，紀念物品成竊賊最愛！據費城當地媒體報導，Kobe曾就讀的勞爾梅里恩高中日前遭竊，大量具有價值的Kobe紀念品不翼而飛，讓校方損失慘重。
報導中指出，嫌犯闖進校內體育館中專門擺放Kobe紀念品的「神社」，破壞陳列櫃的大鎖，偷走Kobe高中所穿的裱框球衣，數雙Nike簽名鞋以及1996年州冠軍獎盃與紀念籃網。
勞爾梅里恩當地警方目前正在調閱監視器調查嫌犯，不過校方表示，嫌犯所偷走的Kobe球衣是複製品，市場價值應該不高。
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