NBA》愛國者驚天大逆轉 詹皇心有戚戚焉（影音）
2017/02/07 12:49
詹姆斯。（Usa Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕昨日超級盃上演大逆轉，愛國者靠著布雷迪（Tom Brady）在延長賽超越獵鷹，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）說：「比賽是直到時間結束那刻才真正結束」。
詹皇所率領的騎士隊是唯一在NBA冠軍賽中能從3：1困境中逆轉的球隊，而布雷迪從28：3的差距逆轉使詹皇有感而發：「當球迷看著比賽的高潮迭起，球員就必須努力完成比賽，我也從不太早對比賽結果下定論，比賽在哨音響起那刻才結束。」
詹皇才說完，剛好呼應今天騎士大戰巫師，第四節倒數5秒落後1分之際，詹皇大空檔竟然上籃放槍，沃爾（John Wall）罰進兩球後落後3分，詹姆斯又在最後一刻投進後仰三分球將比賽帶入延長賽，最後以140：135擊敗巫師。
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