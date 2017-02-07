MLB》洋基上次贏建仔 這次仲裁絕不手軟

畢坦西斯與洋基走進仲裁不會改變。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基即將在美國時間2月17日與火球後援畢坦西斯（Dellin betances）進行薪資仲裁，這是球團自2008年王建民以來首度與球員仲裁薪資，上回由洋基勝訴，連2年拿下19勝的王建民只能領400萬美元的年薪。

金鶯與皇家日前不約而同的與自家球員敲定合約，避免走進薪資仲裁的死胡同，金鶯與高斯曼（Kevin Gausman）達成345萬美元的年薪協議，皇家也與賀雷拉（Kelvin Herrera）達成年薪532萬美元的共識。

但洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）對此仍不受影響，強硬表示不管其他球團做了什麼，都不會改變與畢坦西斯走進仲裁的事實，他說：「沒有任何改變，我們都還沒談過這件事，而且我們對合約有不小歧見，需要有人來幫我們決定。」

畢坦西斯連續3年入選明星賽，去年後援73局狂飆126次三振，防禦率僅3.08，將滿29歲的他期望今年能獲得500萬美元的年薪，但洋基只願開出300萬美元，相較於金鶯、皇家與球員間的數十萬美金來說，雙方的數字落差頗大。

凱許曼態度強硬。（USA Today Sports）