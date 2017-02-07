NBA》葛瑞芬大三元無用 暴龍德羅森31分擊沉快艇

葛瑞芬繳出生涯第五度大三元，快艇仍不敵暴龍。（USA Today Sports）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕快艇與暴龍今日都是背靠背出賽，快艇葛瑞芬繳出生涯第五度大三元，仍不敵暴龍雙槍德羅森與羅利，聯手合攻55分，快艇終場以109：118苦吞三連敗。

葛瑞芬前三節就攻下26分、11籃板與11助攻，仍無法防止球隊輸球，小瑞佛斯貢獻22分、史佩茲15分，快艇吞下近9戰第7敗。

暴龍隊德羅森因腳踝傷勢過去八戰缺席七役，今天上陣，出賽38分鐘，挹注31分，好搭檔羅利則有24分與8助攻表現。