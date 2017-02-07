NBA》5秒前關鍵上籃放槍 詹皇飆追平3分瞬間洗白（影音）

詹皇在5秒鐘由黑翻紅。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今在第4節倒數0.9秒飆進追平三分球，率隊與巫師戰至延長賽，最後全場繳出32分，外帶生涯新高的17助攻，騎士以140：135力克巫師。

詹皇在第四節最後五秒鐘大洗三溫暖，倒數5秒落後1分之際，詹皇大空檔竟然上籃放槍，迫使騎士犯規讓沃爾（John Wall）上罰球線穩穩罰進2球，就在騎士以117：120落後三分，詹皇飆進不可思議的後仰三分球，將比賽帶進延長賽，從戰犯變英雄。

延長賽中，厄文（Kyrie Irving）在延長賽狂砍11分，包括倒數35秒的追平三分彈，率領騎士驚險擊敗巫師。

放槍影片：

追平3分影片：