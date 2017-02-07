NBA》詹皇沒介入甜瓜交易案 紐媒假消息遭球迷痛批

詹姆斯要放棄洛夫已被證實為假消息。（USA Today Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕《紐約每日新聞》今日爆料指出，騎士「大帝」詹姆斯（LeBron James）正在幕後推動「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）交易案，就算讓騎士送出洛夫（Kevin Love）也在所不惜，但這項消息已被權威記者David Aldridge證實為不實報導。

David Aldridge稍早在推特上表示，「聯盟消息指出，有關詹姆斯要放棄洛夫換來安東尼的消息為完全錯誤的報導。」

這則消息是由《紐約每日新聞》記者Frank Isola所報導，遭同業證實為假消息後，大量網友湧入他的推特進攻，紛紛痛批他「根本是個笑話」、「你為何說謊？」、「這錯的也太可笑」、「法蘭克我已經連三年看到你這樣了。」