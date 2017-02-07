NBA》美媒驚爆洛夫交易 詹皇怒斥：根本垃圾

詹皇。（今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕根據《紐約每日新聞報》報導，騎士隊球星詹姆斯介入安東尼與洛夫交易案，詹姆斯今天賽後表示，這篇根本是垃圾，寫這篇的人也是。

紐約每日新聞報指出，他們接獲聯盟消息，詹姆斯正在促成尼克、騎士交易案，希望把好哥兒們安東尼交易到自己身邊，這篇新聞一出之後，各家美國運動網站也跟進，但詹姆斯今天賽後被記者詢問時，他慎重否認，甚至使用「垃圾」一詞重話抨擊這篇文章作者。