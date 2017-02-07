NBA》美媒驚爆洛夫交易 詹皇怒斥：根本垃圾
2017/02/07 12:52
詹皇。（今日美國）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕根據《紐約每日新聞報》報導，騎士隊球星詹姆斯介入安東尼與洛夫交易案，詹姆斯今天賽後表示，這篇根本是垃圾，寫這篇的人也是。
紐約每日新聞報指出，他們接獲聯盟消息，詹姆斯正在促成尼克、騎士交易案，希望把好哥兒們安東尼交易到自己身邊，這篇新聞一出之後，各家美國運動網站也跟進，但詹姆斯今天賽後被記者詢問時，他慎重否認，甚至使用「垃圾」一詞重話抨擊這篇文章作者。
相關新聞
- NBA》愛國者驚天大逆轉 詹皇心有戚戚焉（影音）
- NBA》詹皇沒介入甜瓜交易案 紐媒假消息遭球迷痛批
- NBA》葛瑞芬大三元無用 暴龍德羅森31分擊沉快艇
- NBA》5秒前關鍵上籃放槍 詹皇飆追平3分瞬間洗白（影音）
- NBA》Kobe魅力無法擋！高中球衣變小偷最愛
推薦新聞
-
中職》中繼紀錄保持人 日投回憶克難的兄弟2017/02/07 14:10
-
NBA》40歲老飛人不死 連蓋馬刺悍將2鍋（影音）2017/02/07 13:08
-
經典賽》台灣隊澳洲移訓引疑慮 棒協秀照片回應2017/02/07 12:51
-
NBA》詹皇沒介入甜瓜交易案 紐媒假消息遭球迷痛批2017/02/07 12:38
-
網球》備戰溫網！蠻牛皇后草地賽強勢出擊2017/02/07 11:02