經典賽》台灣隊澳洲移訓引疑慮 棒協秀照片回應

〔記者徐正揚／台北報導〕有關2017年經典賽台灣隊澳洲移地訓練行程引發外界疑慮，中華棒協今天做出說明如下：

1. 赴澳洲為何選擇轉機而不選擇直達航班？

因現為澳洲旅遊旺季，直飛航班均無法提供足夠數量給予台灣隊全員機位，故選擇能容納全隊職員班機，也避免紅眼班機行程造成選手生理上的不適感。

2. 為何到澳洲練習賽部分場次為業餘隊伍？

WBC教練團擬定澳洲移訓行程後，本會隨即與澳洲棒協聯絡，請求協助處理澳洲移訓場地及練習賽對手，因當時澳洲職棒仍在球季進行中，故先預定安排俠盜隊，後因俠盜隊日前晉級冠軍戰，因此澳洲棒協也提出備案由業餘四連霸溫莎皇家隊加上5位以上澳洲WBC國手聯隊與台灣隊進行練習賽。

3. 練習球場沒有遮蔽物 ？

練習球場距離住宿飯店僅7公里路程，搭配住宿飯店所提供的重量訓練室，是台灣隊適合練球的場地，另外現場也有搭設帳棚及室內休息區可提供選手休息。

經典賽台灣隊澳洲移訓，球員休息區上方有遮蔽物。（中華棒協提供）

經典賽台灣隊澳洲移訓，位於練習場的球員休息室。（中華棒協提供）