NBA》40歲老飛人不死 連蓋馬刺悍將2鍋（影音）
2017/02/07 13:08
〔體育中心／綜合報導〕灰熊今對上馬刺，剛滿40歲的卡特（Vince Carter）再次展現不可思議的爆發力，在第四節籃下連續賞給安德森（Kyle Anderson）與艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）2鍋，驚動全場。
灰熊最終以89：74擊敗馬刺，卡特替補上場24分鐘，貢獻7分6籃板4阻攻，這是他自從2009年4月以來，單場送出最多火鍋的比賽。
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