NBA》身陷交易傳聞的感受 經驗老將現身說法

安東尼交易傳聞纏身。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕每次接近交易大限時，總是傳聞滿天飛。本季就以尼克安東尼（Carmelo Anthony）、騎士洛夫（Kevin Love）和灰狼魯比歐（Ricky Rubio）的消息最多。雖然媒體和球迷討論熱烈，但球員本身的心情卻很少人知道。

征戰14年的老將巴特勒（Caron Butler）表示，通常可以把身陷交易傳聞的球員分成兩類。第一種是會加倍努力、證明身價，另一種則是，既然都要被交易了，球隊輸贏已與我無關。

國王後衛坦波（Garrett Temple）認為，球員的心情會受球團溝通方式的影響，不管結果如何，球員往往只想要球團誠實溝通，有許多總管總是在人前說一套，背後卻做完全不同的事情。

11年資歷的萊特（Dorell Wright）則指出，年輕球員比較容易受傳聞影響，他們才剛進入NBA，不太清楚商場的殘酷，沒有被交易的經驗也會讓他們對未來感到不確定，進而影響表現。

NBA球員也和一般人一樣，會擔心職場上的表現、對未來感到不安或怕被取代，大家在熱烈討論球員去留之餘，也能想想球員們的心情。