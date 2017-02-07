NBA》湯瑪斯成綠衫軍一哥 皮爾斯：他已接下火炬

〔體育中心／綜合報導〕為塞爾提克效力15年的皮爾斯（Paul Pierce）昨天最後一次回到波士頓比賽，和當前塞爾提克主力I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）交手。I.湯瑪斯季表現搶眼，屢屢在第四節跳出來接管戰局，也帶領球隊爬到東區第二的位置。兩代塞爾提克王牌交鋒，皮爾斯也不吝給後輩誇獎。

「I.湯瑪斯已經接下了火炬，這座城市以他的付出為榮。」皮爾斯表示，「只要你肯努力，波士頓永遠會是你的後盾，這裡是獨一無二的，好好享受這一刻吧。」

皮爾斯說他一直關注著I.湯瑪斯，特別是他的來歷，I.湯瑪斯曾換了好幾支隊伍，後來終於在波士頓定下並成為明星。尤其身為一個矮小的球員，I.湯瑪斯走的路和大家非常不同。

在比賽結束後，皮爾斯和I.湯瑪斯相互握手，皮爾斯說：「保持下去」，I.湯瑪斯也回答：「你早知道我會的。」

皮爾斯對後輩讚譽有佳。（美聯社）

I.湯瑪斯表現受前輩高度肯定。（法新社）