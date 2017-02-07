NBA》馬刺第四十勝仍要等等 命中率慘淡不敵灰熊

馬刺40勝還要等等。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕馬刺隊開啟八戰客場之旅，今天作客曼菲斯，面對灰熊，馬刺全場手感冰冷，命中率僅36.6%，終場以74：89吞敗，本季第40勝仍要等等。

馬刺隊首節僅14分進帳，寫下本季最低，上半場與對手戰成40平手，直到末節被拉開雙位數差距，無力反撲，全場投籃命中率36.6%，三分球命中率21.1％，罰球命中率55.6％，種下輸球主因。

灰熊隊以M.加索與藍道夫各挹注15分為最高，馬刺隊得分最高的則是從板凳出發的李伊14分。