NBA》馬刺第四十勝仍要等等 命中率慘淡不敵灰熊
2017/02/07 13:26
馬刺40勝還要等等。（美聯社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕馬刺隊開啟八戰客場之旅，今天作客曼菲斯，面對灰熊，馬刺全場手感冰冷，命中率僅36.6%，終場以74：89吞敗，本季第40勝仍要等等。
馬刺隊首節僅14分進帳，寫下本季最低，上半場與對手戰成40平手，直到末節被拉開雙位數差距，無力反撲，全場投籃命中率36.6%，三分球命中率21.1％，罰球命中率55.6％，種下輸球主因。
灰熊隊以M.加索與藍道夫各挹注15分為最高，馬刺隊得分最高的則是從板凳出發的李伊14分。
相關新聞
- NBA》40歲老飛人不死 連蓋馬刺悍將2鍋（影音）
- NBA》美媒驚爆洛夫交易 詹皇怒斥：根本垃圾
- NBA》愛國者驚天大逆轉 詹皇心有戚戚焉（影音）
- NBA》詹皇沒介入甜瓜交易案 紐媒假消息遭球迷痛批
- NBA》5秒前關鍵上籃放槍 詹皇飆追平3分瞬間洗白（影音）
推薦新聞
-
NBA》身陷交易傳聞的感受 經驗老將現身說法2017/02/07 14:14
-
NBA》霸氣湖人！灑42億簽他們 今天全擺板凳2017/02/07 14:12
-
NBA》湯瑪斯成綠衫軍一哥 皮爾斯：他已接下火炬2017/02/07 13:38
-
NBA》愛國者驚天大逆轉 詹皇心有戚戚焉（影音）2017/02/07 12:49
-
NBA》葛瑞芬大三元無用 暴龍德羅森31分擊沉快艇2017/02/07 11:53