NBA》霸氣湖人！灑42億簽他們 今天全擺板凳

莫茲戈夫（左）在湖人的地位備受威脅。（USA Today Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕有錢就是任性！NBA豪門湖人隊最近用行動驗證了這句話。

去年夏天湖人合計灑下1.36億美元（約新台幣42億元）簽下丹恩（Luol Deng）與莫茲戈夫（Timofey Mozgov），原本理應擔任先發要角的2人最近卻遭總教練華頓（Luke Walton）拔掉先發資格，改由全新組合上陣。

丹恩的合約高達4年7200萬美元，本季先發49場繳出8.1分、5.6籃板的成績，莫茲戈夫則拿到4年6400萬美元的合約，原本被寄望扛下紫金大軍當家中鋒招牌，但先發52場卻只有7.5分、5籃板的成績。

丹恩被降為替補。（USA Today Sports）

今天湖人將2人移出先發，球隊即以121：107痛宰世仇尼克，頂替丹恩先發的菜鳥英葛蘭（Brandon Ingram）攻下14分、7籃板，擔任先發中鋒的布雷克（Tarik Black）也有9分、10籃板的好表現。

不過丹恩降為替補後仍出賽24分鐘，繳出7分雖不亮眼，但經驗老到的防守仍帶給年輕球員不小幫助，相較之下莫茲戈夫此役卻完全沒有上場機會。

目前看來，湖人已將復興紫金霸業的目標寄託在羅素（D'Angelo Russell）、藍道（Julius Randle）、英葛蘭、克拉克森（Jordan Clarkson）、小南斯（Larry Nance Jr.）與祖巴克（Ivica Zubac）等年輕球員身上，可預期丹恩與莫茲戈夫的表現機會將越來越少。