中職》中繼紀錄保持人 日投回憶克難的兄弟
2017/02/07 14:10
真田裕貴寫下中職單季最多中繼點的紀錄。（記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕曾效力兄弟象隊的日本投手真田裕貴，本季將重返生涯起點讀賣巨人隊，擔任二軍打擊練習的餵球投手，他接受日本媒體採訪時也回憶在台灣打球的日子。
真田裕貴曾於2013年效力兄弟象，那是洪家經營兄弟的最後一年，他出賽67場，防禦率2.24，拿下32次中繼點，至今仍是中職單季最多紀錄。他回憶台灣當時的環境不如日本，還曾將球場的通道當成練習場所。
真田裕貴離開兄弟後，加盟養樂多並在一軍投球，但因為表現不佳，季後遭戰力外通告，轉戰棒球挑戰聯盟兩年後，正式於去年宣布引退，重返老東家讀賣巨人隊擔任打擊投手。
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