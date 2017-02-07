中職》新球季目標 陽耀勳只有一個字
2017/02/07 14:14
Lamigo桃猿陽耀勳。（記者黃志源攝）
〔記者倪婉君／屏東報導〕談到新球季目標，34歲的桃猿「陽大哥」陽耀勳說只有一個字，就是「穩」。
陽耀勳前年8月加盟桃猿後，打擊表現令人驚艷，去年也有101支安打、17轟的表現，但守備方面卻有不少狀況。因此談到目標，陽耀勳不去設定任何數字，只說，「就只有一個字，穩，希望打擊、守備各方面都能表現穩定。」
桃猿外野競爭激烈，陽耀勳也知道自己年紀不小，要爭取整季固定先發的難度不小，但就是希望能有穩定表現，才能增加自己的競爭機會。
陽耀勳日前接受雷射手術後，終於不必再戴隱形眼鏡上場，他也覺得這樣很輕鬆，以前眼睛都會很不舒服，現在覺得自在多了。
此外，陽耀勳的明亮雙眼，現在也忙著跟自己的「小勳肝」視訊，自從寶貝兒子在去年9月底出世後，他一有空就想跟小孩視訊，「以前我從來不視訊的，現在終於知道為何需要這個功能了。」
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