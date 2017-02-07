網球》愛國者大逆轉奪冠 網球甜心將履行承諾

〔體育中心／綜合報導〕外型出眾的加拿大網球好手布莎兒（Eugenie Bouchard）昨晚也在關注超級盃，並且在比賽結束前就篤定亞特蘭大獵鷹會贏，隨後有網友推文回復：「如果愛國者贏了，你願意跟我約會？」布莎兒也一口答應，沒想到獵鷹遭大逆轉，最後由愛國者贏得冠軍，布莎兒也逗趣的主動推文問對方住哪裡，也發文表示自己說到做到！最後也自嘲：絕對不要跟布雷迪（Tom Brady）打賭！

布莎兒原以為獵鷹穩贏，不敢置信的發文。（取自布莎兒推特）