HBL》金州勇士上身！ 高苑「浪花兄弟」轟垮東泰

謝文源是高苑教練團眼中的的防守大將（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕105學年HBL男、女子甲級8強戰今日繼續於新莊、板橋體育館兩地開戰，新莊首場賽事由2連勝的高苑工商碰上8強生力軍東泰高中，高苑展現驚人的外線火力，全場飆進16顆三分球，以101：80將對手轟倒，贏得3連勝。

高苑上屆勇闖小巨蛋摘下第四名，本季主力班底田浩、洪楷傑、朱立勳、陳郁仁、謝文源皆在陣中，看好此回依舊能前進小巨蛋，首節綠衫軍立即展現優異長程砲火，單節投進4顆三分球，洪楷傑攻下7分；黃博暄挹注7分，率隊取得25：16領先。

田浩（記者林岳甫攝）

後三節高苑三分球依舊神準，轟得對手七葷八素，全場三分球26投16中，命中率61.5％，洪楷傑三分球7投6中，攻下31分外帶12籃板、6助攻與5抄截；陳郁仁三分8投6中，挹注21分；黃博暄繳出17分；主力控球田浩繳出8分、8助攻。

高苑教練廖楚翔表示，前面兩戰大家習慣殺來殺去，一直都很鼓勵子弟兵在外線有機會拿了就投，在自信心充足下，此戰才能投得如此出色。

高苑從預賽全勝晉級，但複賽卻有意外不敵東山高中及敗給「綠色神盾」松山高中，如今進入8強賽，展現當仁不讓的氣勢，連克泰山高中、南湖高中與東泰，取得3連勝，大有機會連兩年進駐小巨蛋。

陳郁仁三分球準得嚇嚇叫（記者林岳甫攝）

田浩切入（記者林岳甫攝）

陳郁仁三分球超準，攻下21分（記者林岳甫攝）

高苑工商人氣後衛田浩（右）助攻將近十個（記者林岳甫攝）

洪楷傑攻下7分