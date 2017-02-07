中職》出征石垣島 桃猿由林樺慶、劉昱言扛先發

〔記者倪婉君／屏東報導〕為了備戰石垣島，桃猿今天率先進行熱身賽，總教練洪一中也表示兩場和羅德的交流賽將由林樺慶、劉昱言扛先發。其中林樺慶在昨天隊內模擬賽已投3局，劉昱言則在今天熱身賽登板。

為了11、12日在石垣島舉行的亞洲門戶賽交流賽，桃猿安排熱身賽的進度是中職4隊最早，今天下午就在屏東球場和國訓隊進行熱身賽。

「我們昨天就在模擬賽了，一直進行到下午5點才結束。」洪總說。今天和國訓的熱身賽，桃猿則由22歲的劉昱言先發，他投3局無失分，投手教練吳俊良相當滿意，直說尾勁真的很不錯。

劉昱言有機會爭取桃猿第5號先發，他今天的投球內容也讓教練團滿意，預計到石垣島後投70球。同為22歲的林樺慶，則將擔任對羅德首場交流賽的先發投手，他去年也曾先發過一場。

Lamigo桃猿先發投手劉昱言。（記者黃志源攝）