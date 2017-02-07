HBL》曾因落選痛哭！高苑黃博暄把握擋下要扮演「刺客」
2017/02/07 14:47
黃博暄把握當下要扮演「刺客」（記者林岳甫攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕高苑工商擁有田浩、洪楷傑、陳郁仁與謝文源，但先發控球黃博暄則是教練團眼中的奇兵，這名「高苑小跑車」高二無緣報到名，還曾躲在廁所痛哭，讓他現在相當珍惜比賽機會。
黃博暄上屆礙於球隊急需大個子球員並且給予高三生機會，讓當時僅高二的黃博暄無緣進入正選名單，他不但沒有就此放棄，反而更認真的練習，同時更珍惜現在能在場上拚戰的機會。
黃博暄今與東泰山高中一戰，表現相當出色，攻下全隊第三高的17分，他搞笑表示，「我之前都沒有登錄過，所以對自己的表現都相當了解，這場比賽就是我現在的生涯新高。」
黃博暄被教練廖楚翔評為「無心臟」，他堪稱隊中體能最好的球員，3000公尺最佳只要10分27秒即能完成，他說：「我國小就喜歡跑步，專跑中長距離的比賽，對於自己的體能蠻有信心的。」
陣中有田浩還有兩位同來自溪湖國中的同袍洪楷傑、謝文源，學弟陳郁仁同樣是亞青國手，正因為如此，許多球隊並不會對黃博暄嚴加看管，他選擇扮演「刺客」當球隊有需要他的時候，他就會跳出來表現一番。若在「刺客」與「小跑車」之中做選擇，黃博暄希望能以「小跑車」稱呼他，因為他就是靠速度吃飯。
黃博暄期許接下來能維持好表現，要與球隊一同闖進小巨蛋，一同拚下校史首座冠軍。
黃博暄把握當下要扮演「刺客」（記者林岳甫攝）（記者林岳甫攝）
黃博暄在場上會盡力施展自己的速度優勢（記者林岳甫攝）
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