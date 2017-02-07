聯邦盃世界2組網賽 台灣娘子軍踼館挑戰俄女

台灣女網隊已經抵達莫斯科，投入聯邦盃世界2組備戰。（我國網協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕聯邦盃世界2組對決本週末開打，首度躋身如此高等級舞台的台灣女網隊，由資深隊長王思婷領軍，率「網球精靈」張凱貞、李亞軒、徐竫雯、詹謹瑋等一行16人，歷經10多小時飛行抵達莫斯科，為11至12日挑戰地主強敵俄羅斯暖身準備。

台灣娘子軍去年爆冷扳倒東歐勁旅波蘭後，史上首度登上世界2組。如今全隊經香港轉機，再千里迢迢飛抵俄國，並由我國駐莫斯科代表處教育組長盧雲賓接機，隨行的網協副理事長楊蔚萌為鼓勵選手及教練，當眾宣布頒發參賽獎金每人各1千美元（約3萬1千台幣），若各點取勝另發3千美元（約9.3萬台幣）。

台灣女網隊自1985年後，第2度強碰俄羅斯，前次我國0：3落敗且1盤未得。本屆俄國陣容以世界女單39的瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）為主，帶領3名未滿20歲的新秀，即韋珂莉安塞娃（Natalia Vikhlyantseva）、畢林可娃（Anna Blinkova）、凱林絲卡雅（Anna Kalinskaya）應戰，雖屬該國二軍，實力仍非常堅強。

剛過完農曆春節，台灣女網為聯邦盃世界2組出擊。（我國網協提供）