經典賽》曾飆完全比賽 南韓投手帶槍投靠中國（影音）
2017/02/07 15:37
南韓選手朱權。（取自SPOTV）
〔體育中心／綜合報導〕只剩1個月經典賽就開打，位於B组的中國隊在徵召球員上相當順利，今天再獲得韓國職棒KT巫師年輕投手朱權支援，投手戰力持續升級。
22歲的朱權雖然是南韓公民，但他在中國吉林省出生，2005年他隨母親移民南韓，2014年趁韓職隊伍擴張被KT巫師選中，去年5月曾對奈克森英雄先發飆出完全比賽，寫下生涯代表作，實力不容小覷。
中國隊本屆經典賽來勢洶洶，陣中還有陳用彩、華利（Vance Worley）2名大聯盟投手坐鎮，打線上還有曾打3A的張寶樹，有香港血統的紅雀野手王寇頓也可能加入中國隊。
朱權飆出完全比賽：
相關新聞
- 經典賽》台灣隊澳洲移訓引疑慮 棒協秀照片回應
- 赴澳訓練諸事不順？ 球迷爆還有許多安排欠妥
- 經典賽》遭大谷退賽波及 達比修吐露心聲
- 經典賽》台灣隊諸事不順 熱身賽對手換「代打」
- 經典賽》南韓也不順 僅徵召到1大聯盟球員
推薦新聞
-
田徑》國際田總投票 一致通過延長俄國禁令2017/02/07 17:08
-
世大運》場館工程如期 薛副執行長親臨關心2017/02/07 16:41
-
SBL》台啤于煥亞再獲單週最佳球員 本季第一人二度當選2017/02/07 15:35
-
中職》4洋投若湊不齊 影響洪總抗日布局2017/02/07 15:33
-
聯邦盃世界2組網賽 台灣娘子軍踼館挑戰俄女2017/02/07 15:02