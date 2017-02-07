經典賽》曾飆完全比賽 南韓投手帶槍投靠中國（影音）

南韓選手朱權。（取自SPOTV）

〔體育中心／綜合報導〕只剩1個月經典賽就開打，位於B组的中國隊在徵召球員上相當順利，今天再獲得韓國職棒KT巫師年輕投手朱權支援，投手戰力持續升級。

22歲的朱權雖然是南韓公民，但他在中國吉林省出生，2005年他隨母親移民南韓，2014年趁韓職隊伍擴張被KT巫師選中，去年5月曾對奈克森英雄先發飆出完全比賽，寫下生涯代表作，實力不容小覷。

中國隊本屆經典賽來勢洶洶，陣中還有陳用彩、華利（Vance Worley）2名大聯盟投手坐鎮，打線上還有曾打3A的張寶樹，有香港血統的紅雀野手王寇頓也可能加入中國隊。

朱權飆出完全比賽：