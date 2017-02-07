中職》4洋投若湊不齊 影響洪總抗日布局

〔記者倪婉君／屏東報導〕台日對抗賽的中職聯隊26人名單將於9日公布，但就連總教練洪一中對這份名單都無法充分掌握，也表示如果4名洋投無法到齊，就必須補上王溢正等本土先發投手。

台日對抗賽將於2月28日、3月1日於福岡舉行，但中職聯隊名單要等到9日領隊會議確認後，才會公布。「我是有提出一份大名單，但還要等聯盟去確認選手意願後才能知道，我現在也還不清楚。」洪總說。

原本1月10日舉行的領隊會議已決議各球團派出1名洋投，但目前卻只確定猿隊賽格威會出賽，也影響洪總的布局。「因為原本4名洋投都是先發，只需再選出6名本土中繼投手，但現在如果無法湊齊4名洋投，到時勢必要再補上本土先發投手。」洪總說。

在洪總原本想法中，一場比賽派出兩名洋投各投3局，再由3名本土投手各投1局，但現在就連洋投人數都還沒確定，只能等到領隊會議確認後再說。

至於本土先發要補誰？洪總只說王溢正是可能人選，至於其他球隊的本土先發，他目前還不清楚他們的調整狀況。

洪一中（資料照）