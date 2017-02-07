NBA》「吃T專家」表弟爆走 單場2技術犯規恐禁賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國王於主場107：112輸給公牛不打緊，主將「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今天還吞下2次技術犯規，單季累積16T，下一場對塞爾提克的比賽將因此被禁賽。

被視為技術犯規代表之一的卡森斯，在國王對公牛一戰單場「收集」2次技術犯規，決勝節開節他就和巴恩斯（Matt Barnes）、吉柏森（Taj Gibson）一起被判技術犯規，他的第2個技術犯規則出現在比賽結束前最後1.1秒，國王落後4分的情況下，卡森斯亂中出手沒進，隊友托利佛（Anthony Tolliver）抓下籃板球，卻發生傳球失誤，球被羅培茲（Robin Lopez）抄走，球權落在公牛，也註定國王大勢已去，卡森斯此時大動肝火，抓狂暴走，不僅被驅逐出場，還吞下第2次技術犯規。

根據規定，累積16次技術犯規將處以禁賽，若今日卡森斯2次技術犯規都通過審查，台灣時間9日對塞爾提克的比賽他將無法出賽。

國王主場輸球，主將之一卡森斯（左）還可能吃上一場禁賽。（美聯社）