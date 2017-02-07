HBL》林蝶「雙十」、高二邱瑞琦繳生涯最佳 滬江喜迎3連勝

滬江林蝶（左）再繳「雙十」，率隊喜迎3連勝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕上屆贏得女子組季軍的滬江高中，今日面對尚未開胡的苗栗高商，陣中主力中鋒林蝶再繳「雙十」成績單，搭配高二前鋒邱瑞琦打出生涯代表作，以78：52喜迎3連勝，可望連兩年叩關台北小巨蛋。

180公分林蝶上季就繳出不俗成績，如今進入高三後，整體表現更加耀眼，從預賽開始至今8場比賽已有7場繳出「雙十」，其中預賽面對安樂高中與前役遭遇衛冕軍淡水商工，她都繳出「雙廿」，證明她是當今高中籃壇中的禁區佼佼者之一。

滬江林蝶上籃得分。（記者林正堃攝）

此役滬江上半場即擁有雙位數領先，第三節更是一輪猛攻，打得苗商難以招架，林蝶此役上場26分鐘，繳出14分、16籃板，其中還有8個進攻籃板，高二的177公分中鋒許玟瑄則有17分、12籃板，至於邱瑞琦本屆前7場比賽僅3分進帳，這回忽然開竅，攻下生涯新高19分。

滬江明日將迎戰1勝2敗的南山高中，林蝶屆時將與同為U18亞青國手的南山火鍋王陳雅彤正面交手。

中鋒許玟瑄繳出17分、12籃板。（記者林正堃攝）

南山高中陳雅彤。（資料照，記者陳志曲攝）