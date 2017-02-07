中職》簽約才一天 兄弟跟凱爾說再見

凱爾只和兄弟簽約1天就遭解約。（球團提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中信兄弟宣布和洋投凱爾簽約僅1天，因為凱爾以前曾有使用毒品問題，今天又宣布和凱爾解約，兄弟目前仍維持3名洋投。

凱爾曾被小聯盟檢出藥物濫用（Drug of abuse）而禁賽，據兄弟球團說法，凱爾雖已服完球監，也可以在各國聯盟出賽，但中華職棒及台灣對藥物濫用的規定較嚴格，經向聯盟確認後無法登錄於今年球季出賽，為維持聯盟嚴謹的藥檢標準，中信兄弟已透過經紀公司與球員協議解約，凱爾將不會來台報到。

凱爾的經紀公司也向球團表達歉意，沒有事先告知球團球員的藥檢紀錄，忽略美國與台灣登錄規則的差異，對於因此造成球團的困擾，深感抱歉。