世大運》場館工程如期 薛副執行長親臨關心

〔體育中心／綜合報導〕2017臺北世界大學運動會60座場館，有35座場館已完工，其他開工場館預計於今年4月底前陸續完工，而兩座新建場館臺北市和平實小附屬籃球館以及臺北市網球中心也分別在3月及4月完工。

世大運副執行長薛春明在年後親自前往新竹縣、市的世大運場館，其中包含國立清華大學，以及位在桃園市的陸軍專科學校等六座整建場館，由新竹縣長、新竹市政府秘書長、國立清華大學總務長及陸軍專科學校校長代表各單位出席接待。

場勘的各場館之中，新竹縣立體育館（武術柔道項目）、新竹縣游泳館（水球項目）及陸軍專科學校體育館（排球項目）已於去年如期完工，整修後場館煥然一新。其他場館包括新竹市立體育館（籃球項目）、清華大學體育館（排球項目）及新竹縣立第二運動場（足球項目）的工程還在趕工中，但進度皆在預期之中。

副執行長除了深入了解目前整修建的進度與遇到的狀況，還特地帶上世大運別具意義的紀念品，感謝新竹縣、市政府和學校各單位的協助，賽會結束後這些整建場館也成為各縣市及學校的資產，提供給民眾運動休閒的場所及教育機構使用。

新竹市立體育館。（世大運執委會提供）

新竹縣立體育館。（世大運執委會提供）