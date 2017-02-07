HBL》旺旺加鳳梨打不贏恩師 南湖末節遭北一女逆轉
2017/02/07 17:01
北一女中教頭駱燕萍。（記者林宗偉攝）
〔記者林宗偉／新北報導〕HBL女子組8強賽今北一女中遭遇南湖高中，這場「師徒之爭」，薑還是老的辣，最終由北一女教頭駱燕萍率隊克服雙位數的落後，以59：56險勝昔日子弟兵孫韻筌掌兵符的南湖。
北一女開賽就打出8：0攻勢，但旋即遭到反擊，首節僅16：15領先，次節就遭到反超甚至在第四節剛打沒多久，一度以35：45陷入大幅落後。
不過北一女之後打出一波17：2的回擊，其中包括最後4分8秒由高三中鋒葉依婷投進的逆轉球，之後「小綠綠」就不曾再落後，順利收下複賽第2勝。
南湖賽前擺出「旺旺仙貝＋鳳梨」放在座位旁想取得好彩頭，結果反倒是只擺出1顆鳳梨的北一女受到幸運女神眷顧，教頭孫韻筌表示，其實這只是各隊想求好運的傳統，如今苦吞三連敗，說不定危機就是轉機。
北一女葉依婷在末節為球隊投進逆轉球。（記者林宗偉攝）
北一女末節逆轉，全隊欣喜若狂。（記者林宗偉攝）
南湖賽前在座位旁擺出「旺旺仙貝＋鳳梨」的吉祥物，可惜沒替教頭孫韻筌帶來好運。（記者林宗偉攝）
南湖陳怡萱上籃。（記者林宗偉攝）
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