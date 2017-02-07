NBA》甜瓜交易案破局？尼克主帥：目標仍是季後賽
2017/02/07 17:09
安東尼與總教練何納塞克。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克當家球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）近日交易傳聞傳得沸沸揚揚，但八字仍未有一撇，許多紛擾也讓尼克的前景蒙上陰影。對此，總教練何納塞克（Jeff Hornacek）表示，球隊還有競爭力，目前還是以季後賽為目標，不急著重建，這也意味著甜瓜交易案可能破局。
尼克目前戰績22勝31敗，暫排東部第12名，距離老八活塞只有2.5場勝差，仍有機會能晉級季後賽，何納塞克說：「我們還有競爭力，渴望闖進季後賽，但對於長遠的未來還需要仔細規劃，就算今年真的有季後賽，但明年呢？關於這些我們都要考慮進去。」
針對交易，何納塞克說，他並沒有與高層深談和交換意見，「如果有重大的交易，他們應該會找我討論，但現在他們還在探詢其他球隊交易的可能性。」
季前號稱組了「超級強隊」，不過球隊表現不如預期，何納塞克認為球隊有機會打進季後賽，球隊仍在磨合當中。
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