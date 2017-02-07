田徑》國際田總投票 一致通過延長俄國禁令
2017/02/07 17:08
國際田總投票（IAAF）一致通過延長俄國禁令。（美聯社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕俄羅斯運動員去年里約奧運遭到國際田總（IAAF）禁賽，因俄國違反禁藥條例，根據外電報導，國際田總2月舉行投票，一致通過繼續延長對於俄羅斯參賽禁令，俄國運動員預計將缺席8月於倫敦舉行的年度田徑盛事世錦賽。
英國鏡報報導，由於俄羅斯田徑協會無法提出他們將準備接受與服從反禁藥組織條例，國際田總會員一致通過，決定延長對俄羅斯參賽禁令，僅開放通過禁藥測試的獨立、清白運動員參賽。
國際田總特別小組組長安德森表示，俄羅斯該國反禁藥組織尚未達到世界反禁藥組織標準之前，他們目前不建議解除俄國禁令，預計可能要等到今年11月。
目前國際田總則收到35位俄國籍運動員提出申請以獨立運動員身分參賽。
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