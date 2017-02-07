中職》自打球傷到腳？大王霸氣回應：沒事，皮肉傷

王柏融在自辦熱身賽4局下自打球受傷退場。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／屏東報導〕在桃猿第一場熱身賽，「大王」王柏融就因為4局下自打球打到右腳退場，引來球迷關心，他賽後露出貼上繃帶的右腳踝內側，表示：「沒事啦，皮肉傷而已。」

為了備戰11、12日在石垣島和羅德的交流賽，桃猿今天下午和國訓隊進行熱身賽，也是中職4隊最早舉行熱身賽的球隊。王柏融擔任先發第3棒指定打擊，1局下獲保送、2局下擊出中外野飛球遭接殺，到了4局下，則因自打球退場。

在「大王」退場後，不只現場球迷關心，在網路觀看桃猿官方臉書直播的球迷也很擔心，頻頻留言希望他沒事。

王柏融賽後和另一位也因自打球打到左腳的林政億坐在一起，還指著林政億說，「我沒事啦，他比較嚴重。」王柏融說，當下是很痛啦，但現在還好了。

由於只是第1場比賽，王柏融表示，「還在找比賽感覺，實戰對戰很生疏。」不過他今年春訓調整並未做特別改變，他說，「去年都打那麼好了，就照去年的方式做就好，不必做特別改變。」

王柏融遭自打球擊中腳。（記者黃志源攝）

桃猿自辦熱身賽，林政億（左）、王柏融（右）先後遭自打球擊中腳。（記者黃志源攝）

