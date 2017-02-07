NBA》祖父不敵病魔 K湯赴葬禮恐缺陣

勇士「浪花弟」湯普森。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕勇士「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）接下來幾天將和球隊告假，飛回波特蘭處理祖父後事，明天將舉行葬禮，外媒預測台灣時間9日對公牛一戰他將缺席。

上個月湯普森特地飛回波特蘭陪伴重病的祖父，即使可能是最後一面，受到祖父的鼓勵，湯普森再度飛回奧克蘭出席對雷霆的比賽，根據外媒報導指出，湯普森祖孫倆感情非常親密，不難理解鮮少缺陣的湯普森因故缺席。

昨日美國舉行超級盃，勇士自前天延長賽兵敗國王後，直到週四才有比賽，除了超級盃休假，剩餘2天練球日湯普森都將缺席，至於週四的比賽湯普森是否會打還不得而知。