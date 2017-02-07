NBA》祖父不敵病魔 K湯赴葬禮恐缺陣
2017/02/07 17:38
勇士「浪花弟」湯普森。（資料照，USA TODAY）
〔體育中心／綜合報導〕勇士「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）接下來幾天將和球隊告假，飛回波特蘭處理祖父後事，明天將舉行葬禮，外媒預測台灣時間9日對公牛一戰他將缺席。
上個月湯普森特地飛回波特蘭陪伴重病的祖父，即使可能是最後一面，受到祖父的鼓勵，湯普森再度飛回奧克蘭出席對雷霆的比賽，根據外媒報導指出，湯普森祖孫倆感情非常親密，不難理解鮮少缺陣的湯普森因故缺席。
昨日美國舉行超級盃，勇士自前天延長賽兵敗國王後，直到週四才有比賽，除了超級盃休假，剩餘2天練球日湯普森都將缺席，至於週四的比賽湯普森是否會打還不得而知。
相關新聞
- NBA》甜瓜交易案破局？尼克主帥：目標仍是季後賽
- NBA》「吃T專家」表弟爆走 單場2技術犯規恐禁賽（影音）
- NBA》身陷交易傳聞的感受 經驗老將現身說法
- NBA》霸氣湖人！灑42億簽他們 今天全擺板凳
- NBA》湯瑪斯成綠衫軍一哥 皮爾斯：他已接下火炬
推薦新聞
-
MLB》表彰盜壘王成就 運動家主場以「韓德森」命名2017/02/07 18:53
-
NBA》交易傳聞纏身 艾金札：有球打就好2017/02/07 18:51
-
中職》沒服完球監遭解約 義大、桃猿有前例2017/02/07 17:23
-
田徑》國際田總投票 一致通過延長俄國禁令2017/02/07 17:08
-
HBL》林蝶「雙十」、高二邱瑞琦繳生涯最佳 滬江喜迎3連勝2017/02/07 16:08