MLB》拖延比賽的元凶 是後援投手調度？

〔體育中心／綜合報導〕對於大聯盟修訂「故意四壞球」和「好球帶」，希望能加快比賽節奏，根據ESPN記者Jayson Stark的說法，他認為修訂這兩項規則對加快比賽的進行於事無補。

Stark指出，就數據上來看，2016年每場比賽只有0.19次的故意四壞，這是有紀錄的年份以來最低的一年，每次故意四壞球大約花30秒，省略此步驟不是很有意義，也可能因為修訂，讓球迷錯過經典畫面，像是卡布雷拉（Miguel Cabrera）的「敬遠安打」。

至於縮小好球帶，可能導致投手被迫將球投向更好的位置，因此更難解決打者，導致兩隊演變成打擊戰，反而讓比賽時間更長，Stark也點出拖延的罪魁禍首，就是後援投手的無限調度。

他例舉上一賽季印地安人和藍鳥的比賽，8局下雙方1：1，印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）派出右投歐特洛（Dan Otero）上場面對打者查維斯（Devon Travis），歐特洛用4球讓查維斯出局，接著又換上左投葛澤藍尼（Tom Gorzelanny）來對決左打桑德斯（Michael Saunders），用6球將他三振，法蘭柯納再換上右投曼席普（Jeff Manship）面對捕手馬丁（Russell Martin）。

半局用16顆球，卻是3位投手解決3位打者，由於更換投手需準備時間，法蘭柯納的這項策略應用，付出的是每位投手上場約4到5分鐘耗時。大部分相關人士認為，後援投手是比賽中重要的部分，若減少後援投手的使用，可能會導致比賽的精彩度不足，該做法也曾在官方討論，但屢屢遭到反對。