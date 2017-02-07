中職》沒服完球監遭解約 義大、桃猿有前例
2017/02/07 17:23
賀司與賀拉。（資料照，記者洪定宏攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟昨天宣布簽下洋投凱爾（Kyle Simon），但他曾在小聯盟藥檢對「濫用性藥物」呈現陽性反應，不符合中華職棒聯盟規章的相關規定，球團今天決定與他解約，類似情事在2013年也曾發生。
2013年球季開打前1天，已經登錄在義大犀牛25人名單的洋投賀司（Jesus Colome）、賀拉（Runelvys Hernandez），在中華職棒聯盟的身分照會程序發現，各曾在墨西哥聯盟、韓國職棒因為使用禁藥被處以進賽50場、10場且未執行完畢，義大被迫緊急與兩人解約，緊急找來柴克、希克。
而在該年春訓，Lamigo桃猿簽下的洋投古斯塔（Francisco Cruceta），也在中職身分照會程序中發現，曾於2011年因為使用禁藥遭大聯盟處以禁賽100場且未執行完畢，猿隊緊急與他解約，改登錄史奈德（Ben Snyder）。
根據中職規章，在國外因禁藥問題未服完球監的選手，不得在台灣出賽，而在聯盟、相關單位例行藥檢，及國內外司法單位檢驗出毒品反應者，將永不錄用。
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