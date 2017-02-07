MLB》表彰盜壘王成就 運動家主場以「韓德森」命名

韓德森。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕運動家今宣布主場將以大聯盟盜壘王韓德森（Rickey Henderson）之名重新命名，表揚這位名人堂球員的偉大事蹟，台灣時間4月4日對天使的開幕戰當天也會有相關活動。

運動家總裁卡瓦爾（Dave Kaval）表示，韓德森今年賽季將擔任他的特別助手，「韓德森是運動家最偉大的球員，以他之名命名主場，認可他的成就，對我們經營也有正面影響。除了他目前擔任棒球發展人員的角色以外，我也很高興他將加入前台，擔任綠金棒球的代表。」

韓德森在運動家14個球季留下1270得分、1227保送、867盜，他在1982年球季單季130盜，以及生涯1406盜、2295得分，至今都仍是聯盟紀錄。1989年美聯冠軍系列戰，韓德森擊出2轟、5打點、8盜壘、8得分，幫助運動家擊敗藍鳥擠身世界大賽，並取得系列戰MVP，韓德森更在世界大賽繳出4成74打擊率，助隊橫掃巨人奪冠。隔年韓德森以3成25打擊率、28轟、61打點、119得分和65盜獲選美聯年度MVP，運動家也再次打入世界大賽，可惜該年運動家遭紅人橫掃，無緣連霸。韓德森在2009年進入棒球名人堂。

「這是至高的榮譽，這座球場帶給我不少驚奇的回憶，以我之名為它命名，對此我必須謙卑。我愛球團以及我們的球迷，也期待未來能貢獻更多。」韓德森透過聲明表示。

Announced: A's will name the Coliseum field "Rickey Henderson Field." Henderson will also serve as a Special Assistant to the President. pic.twitter.com/wVPx6n8SVT — Oakland A's