MLB》表彰盜壘王成就 運動家主場以「韓德森」命名

韓德森。(資料照,美聯社)

〔記者石毓琪/綜合報導〕運動家今宣布主場將以大聯盟盜壘王韓德森(Rickey Henderson)之名重新命名,表揚這位名人堂球員的偉大事蹟,台灣時間4月4日對天使的開幕戰當天也會有相關活動。

運動家總裁卡瓦爾(Dave Kaval)表示,韓德森今年賽季將擔任他的特別助手,「韓德森是運動家最偉大的球員,以他之名命名主場,認可他的成就,對我們經營也有正面影響。除了他目前擔任棒球發展人員的角色以外,我也很高興他將加入前台,擔任綠金棒球的代表。」

韓德森在運動家14個球季留下1270得分、1227保送、867盜,他在1982年球季單季130盜,以及生涯1406盜、2295得分,至今都仍是聯盟紀錄。1989年美聯冠軍系列戰,韓德森擊出2轟、5打點、8盜壘、8得分,幫助運動家擊敗藍鳥擠身世界大賽,並取得系列戰MVP,韓德森更在世界大賽繳出4成74打擊率,助隊橫掃巨人奪冠。隔年韓德森以3成25打擊率、28轟、61打點、119得分和65盜獲選美聯年度MVP,運動家也再次打入世界大賽,可惜該年運動家遭紅人橫掃,無緣連霸。韓德森在2009年進入棒球名人堂。

「這是至高的榮譽,這座球場帶給我不少驚奇的回憶,以我之名為它命名,對此我必須謙卑。我愛球團以及我們的球迷,也期待未來能貢獻更多。」韓德森透過聲明表示。

Announced: A's will name the Coliseum field "Rickey Henderson Field." Henderson will also serve as a Special Assistant to the President. pic.twitter.com/wVPx6n8SVT