HBL》衛冕軍淡商兵敗如山倒 遭永仁新秀強攻吞3連敗

林佳蓉今天攻下全場最高的24分，外帶10籃板。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／新北報導〕衛冕軍淡水商工遭逢隊史黑暗期，今日遭遇上屆無緣4強的永仁高中，再以48：68落敗，苦吞3連敗，距離二連霸越來越遠。

永仁本屆從國中部直升上來眾多好手，這群菜鳥皆為即戰力，其中林佳蓉與吳瑋茹若能幫助球隊闖進4強，皆有本錢問鼎本屆新人后，此以面對衛冕軍，兩人皆有不俗的表現，林佳蓉飆進4顆三分球，攻下24分外帶10籃板；吳瑋茹則繳出11分、6籃板與7助攻。

吳瑋茹。（記者林正堃攝）

永仁教頭時超傑表示，這批高一企圖心很強，是他帶隊以來最有凝聚力的；即便球隊已收下3連勝，他仍不敢掉以輕心，畢竟接下來還得面對強敵南湖高中、普門高中、滬江高中與北一女。

淡商接連敗給普門高中、滬江高中，此次面對永仁，即便吳佳樺繳出23分、11籃板；高鈺琳17分進帳，但團隊命中率依舊低迷，仍舊無緣開胡，連霸之路已是岌岌可危。淡商明日將面對2勝1敗北一女，10日碰上南山高中、11日遭逢同樣尚未開胡的苗栗高商、最終日則得遇上上屆總決賽對手南湖高中，淡商不僅要拚開胡，還得搶全勝。

淡商吳佳樺。（記者林正堃攝）