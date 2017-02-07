NBA》史上第一人！詹皇締造前無古人記錄

詹姆斯今傳出生涯新高的17次助攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天轟下32分，傳出生涯新高的17次助攻，並在第四節最後0.9秒投進追平三分彈，將戰局拉至延長賽，騎士終場也以140：135中斷巫師7連勝。而詹姆斯此役也完成2個生涯里程碑，成為史上第一位生涯總得分、助攻、抄截都在前20名的球員。

詹姆斯今天繳出32分、17助攻、7籃板，另外抄截和阻攻各2個，生涯助攻數來到7227次，超越名人堂球星威肯斯（Lenny Wilkens）的7207次，獨佔史上第13名，而生涯抄截次數推進至1725次，超越湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson），躍居史上第20名，他也創下前無古人的紀錄，生涯總得分、助攻、抄截都排在史上前20，堪稱是現代神獸。