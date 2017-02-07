HBL》爆冷！東山延長賽力克能仁奪隊史8強首勝

東山高中爆冷擊敗能仁家商，全隊歡欣鼓舞。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕HBL男子組8強賽今爆出最大冷門，隊史首晉8強的東山高中，今在延長賽以64：59力克曾經2連霸的能仁家商，再度寫下隊史於8強的第1勝紀錄，教練廖覎鋕興奮說：「超級盃都逆轉了，我們也演出超級逆轉！」

此役東山上半場還以19：29落後，但下半場打出信心，逼得對手失誤連連，能仁原本在正規賽哨響前0.57秒還以48：46領先，只是執行罰球的劉駿霆第一球沒進，第2罰想故意投不進卻以「麵包」違例收場。

東山獲得中場發球機會後，人來瘋的邱子軒不負眾望，在籃下第一時間接球後補籃成功，硬是將戰局拉長，而邱子軒在延長賽也獨拿7分助隊逆轉勝，此役攻下生涯HBL最高31分的他也笑說：「希望之後每場比賽都可以這樣。」

東山高中邱子軒是擊敗能仁的最大功臣。（記者林宗偉攝）

東山高中邱子軒拿下HBL生涯新高31分。（記者林宗偉攝）

東山高中邱子軒是擊敗能仁的最大功臣。（記者林宗偉攝）

東山高中邱子軒（右2）在正規賽最後投進追平分後，立刻受到隊友簇擁。（記者林宗偉攝）

東山高中邱子軒（右）是擊敗能仁的最大功臣。（記者林宗偉攝）

東山高中教練廖覎鋕（灰衣）認為，子弟兵擊敗能仁如同超級盃的大逆轉。（記者林宗偉攝）