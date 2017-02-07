MLB》洋基春訓倒數 田中將大提前報到
2017/02/07 20:29
田中將大。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕洋基春訓投捕報到為美國時間2月14日，陣中王牌投手田中將大提前約一星期向佛羅里達基地報到，提前展開春訓練習，預計週三開始練投。
去年春訓時期，田中將大的投球便備受矚目，他2015年10月接受手肘骨刺清除手術，但去年賽季31場先發卻繳出14勝4敗，防禦率3.07的成績。
「去年的他已經辦到了，現在他也朝著去年的目標努力。」洋基投手教練羅斯柴德（Larry Rothschild）表示，「他的狀況還不錯。」
今年球季結束後，田中將大可選擇跳脫合約成為自由球員，但他必須放棄2018到2020年每年2300萬美元薪資，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）表示：「在今年球季結束前，我們不會去討論田中將大的合約。」
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