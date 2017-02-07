中職》獅「辦桌」邀金牌總舖師 帥球員、美女主播等你來吃

美女主播李芷儀活動當天擔任主持。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017年統一獅有你真好同樂會將於2/11週末假期於台南棒球球場舉辦「萊辦桌LIONS BANDOH」活動，除了安排統一獅選手與球迷同桌一起「呷辦桌」，也特別邀請超人氣美女主播李芷儀擔任主持。

本次萊辦桌同樂會席開將近45桌，當天也將在台南棒球場大門口規劃傳統舞台車、萊辦桌元宵拍照專區，台語金曲歌王謝銘祐更受邀為活動開唱。特製統一獅球員親筆簽名邀請卡已於今日寄出，當天持卡可一起參加活動。

這次辦桌活動獅隊找來台南知名總舖師盧正治上菜，烹調美味佳餚服務熱情球迷。盧正治來自台南市龍崎區，是寶味珍筵席團的第二代傳人，辦桌功力了得，為了將台灣的好味道發揚光大，6年來不斷征戰國際廚藝競賽，曾2度拿下雙料冠軍，被稱為「金牌總舖師」，遠近馳名。宴會菜單也結合棒球元素，以「先發打擊順序表」結合菜名，並在菜單名稱上藏頭詩，讓萊辦桌菜單充滿創意與收藏價值。

除了充滿創意菜單外，也準備贈品開瓶器及古早味手提袋，將在當天下午15：00開放球迷持邀請卡現場兌換，每張邀請卡限兌換一份，換完為止。今日練球空檔陳傑憲看到「古早味手提袋」直呼「好可愛，很符合辦桌風格」，強力推薦球迷搶先收藏。

為給球迷帶來更歡樂活動，美女主播李芷儀將出席主持，當天安排「獅王KTV」、「獅王遊戲派對」、「新秀獅王舞蹈秀」，帶給球迷最歡樂獅迷同樂會。李芷儀表示：「以前當球迷時在台南球場看球、烤肉，也參加過獅迷專屬的草地音樂節，第一次到球場吃辦桌，感覺超新鮮的！而且台南以美食著稱，想必菜色一定超棒，非常期待和大家同樂！」

美女主播李芷儀活動當天擔任主持。（球團提供）

金牌主廚盧正治。（球團提供）

經過設計的「菜單打序」。（球團提供）

陳傑憲手持贈品。（球團提供）

萊辦桌復古手提袋。（球團提供）

萊辦桌贈品開瓶器。（球團提供）