HBL》南山噤聲令！ 黃建智、李家慷聯手出擊打退南湖
2017/02/07 20:10
南山黃建智強行突破上籃。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕衛冕軍南山高中為了讓球員專心在賽場上，從上週日8強賽開始即謝絕採訪，全數由主帥許時清發言，此舉似乎收到成效，南山今日在第四節擺脫南湖高中的糾纏，以92：75喜迎3連勝。
此役由於南湖偏愛小球戰術，南山選擇讓彈性不俗的黃建智更多上場機會，他繳出22分、13籃板，寫下本屆最佳表現，隊長李家慷15分、12籃板進帳。
南山李家慷上籃得分。（記者林正堃攝）
南湖上屆拿下校史最佳前三名，無奈本屆至今仍無緣開胡，隊長林仕軒前兩場皆攻下10分，此仗則繳出24分，從國中開始的老戰友林梓峰則挹注16分，「鋼鐵人」曹薰襄則繳出14、11籃板，張伯淞則有15分進帳，但球隊前三節打完僅6分落後，但第四節無力扳平戰局，無緣開胡。林梓峰表示，接下來就是繼續打，享受每一場比賽，將有機會贏球的比賽都贏下來。
南湖林仕軒空中挺腰上籃得分（。（記者林正堃攝）
南湖林梓峰上籃得分。（記者林正堃攝）
南山婉拒球員受訪。（記者林正堃攝）
相關新聞
- HBL》衛冕軍淡商兵敗如山倒 遭永仁新秀強攻吞3連敗
- HBL》爆冷！東山延長賽力克能仁奪隊史8強首勝
- HBL》旺旺加鳳梨打不贏恩師 南湖末節遭北一女逆轉
- HBL》林蝶「雙十」、高二邱瑞琦繳生涯最佳 滬江喜迎3連勝
- HBL》曾因落選痛哭！高苑黃博暄把握擋下要扮演「刺客」
推薦新聞
-
MLB》洋基春訓倒數 田中將大提前報到2017/02/07 20:29
-
MLB》拖延比賽的元凶 是後援投手調度？2017/02/07 18:53
-
NBA》史上第一人！詹皇締造前無古人記錄2017/02/07 18:25
-
HBL》衛冕軍淡商兵敗如山倒 遭永仁新秀強攻吞3連敗2017/02/07 18:15
-
HBL》旺旺加鳳梨打不贏恩師 南湖末節遭北一女逆轉2017/02/07 17:01