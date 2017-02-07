HBL》南山噤聲令！ 黃建智、李家慷聯手出擊打退南湖

南山黃建智強行突破上籃。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／新北報導〕衛冕軍南山高中為了讓球員專心在賽場上，從上週日8強賽開始即謝絕採訪，全數由主帥許時清發言，此舉似乎收到成效，南山今日在第四節擺脫南湖高中的糾纏，以92：75喜迎3連勝。

此役由於南湖偏愛小球戰術，南山選擇讓彈性不俗的黃建智更多上場機會，他繳出22分、13籃板，寫下本屆最佳表現，隊長李家慷15分、12籃板進帳。

南山李家慷上籃得分。（記者林正堃攝）



南湖上屆拿下校史最佳前三名，無奈本屆至今仍無緣開胡，隊長林仕軒前兩場皆攻下10分，此仗則繳出24分，從國中開始的老戰友林梓峰則挹注16分，「鋼鐵人」曹薰襄則繳出14、11籃板，張伯淞則有15分進帳，但球隊前三節打完僅6分落後，但第四節無力扳平戰局，無緣開胡。林梓峰表示，接下來就是繼續打，享受每一場比賽，將有機會贏球的比賽都贏下來。

南湖林仕軒空中挺腰上籃得分（。（記者林正堃攝）



南湖林梓峰上籃得分。（記者林正堃攝）



南山婉拒球員受訪。（記者林正堃攝）

