NBA》無照又逆向駕駛 前球星被處3年緩刑
2017/02/07 21:05
「小蟲」羅德曼逆向駕駛，今開庭被處以3年緩刑。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）退休後不改特立獨行作風，依然敢言敢行，去年7月20日他在加州5號公路逆向駕駛，今開庭認罪，被判3年緩刑和30小時社區服務。
奧蘭治縣地方檢察官表示，羅德曼7月20日在5號州際公路沿途南下逆向行駛，迫使一輛轎車為閃避擦撞隔離島，羅德曼在今天開庭時認了部分較輕的罪，包括駕駛過分隔區、提供警察假信息、無照駕駛等。
羅德曼的律師梅耶爾（Paul S. Meyer）表示，由於高速公路入口標示不清才導致這起事故，社區服務的判決很合理。
相關新聞
- NBA》史上第一人！詹皇締造前無古人記錄
- NBA》祖父不敵病魔 K湯赴葬禮恐缺陣
- NBA》甜瓜交易案破局？尼克主帥：目標仍是季後賽
- NBA》「吃T專家」表弟爆走 單場2技術犯規恐禁賽（影音）
- NBA》身陷交易傳聞的感受 經驗老將現身說法
推薦新聞
-
經典賽》澳洲移訓首場練習賽 台灣隊小勝布里斯本俠盜2017/02/07 21:22
-
HBL》松山高國豪94狂！轟本季新高打退泰山2017/02/07 21:16
-
MLB》表彰盜壘王成就 運動家主場以「韓德森」命名2017/02/07 18:53
-
NBA》交易傳聞纏身 艾金札：有球打就好2017/02/07 18:51
-
NBA》史上第一人！詹皇締造前無古人記錄2017/02/07 18:25