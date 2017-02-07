NBA》無照又逆向駕駛 前球星被處3年緩刑

「小蟲」羅德曼逆向駕駛，今開庭被處以3年緩刑。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）退休後不改特立獨行作風，依然敢言敢行，去年7月20日他在加州5號公路逆向駕駛，今開庭認罪，被判3年緩刑和30小時社區服務。

奧蘭治縣地方檢察官表示，羅德曼7月20日在5號州際公路沿途南下逆向行駛，迫使一輛轎車為閃避擦撞隔離島，羅德曼在今天開庭時認了部分較輕的罪，包括駕駛過分隔區、提供警察假信息、無照駕駛等。

羅德曼的律師梅耶爾（Paul S. Meyer）表示，由於高速公路入口標示不清才導致這起事故，社區服務的判決很合理。