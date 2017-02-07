世大運》北市府推生活用語撲克牌 志工、選手溝通零距離

撲克牌上有常見生活用語。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕萬眾矚目的2017臺北世界大學運動會即將於今年8月熱鬧揭開序幕，臺北市政府將致贈熱情響應賽事的1萬8000名志工以及世大運選手們每人一副撲克牌，精選運動賽會期間外賓常用的生活用語，用8種不同國家的語言印在每張撲克牌上。

來自150多個國家的運動選手以及外國貴賓們將踏上寶島一起參與這場奧運的國際盛事，志工將在貴賓抵達選手村時發放，其中內容相當實用，例如：「哪裡有夜市?」「附近哪裡有美食?」「有免費WI-FI嗎?」，希望世大運賽會期間，讓來自世界各地的貴賓都能賓至如歸。

除了你我熟悉的中文及英文外，依國際大學運動總會（FISU）建議，依往年經驗，參賽國家使用語系以西班牙文、法文、阿拉伯文及俄文為多。而來台觀光的日、韓人數激增，也加入日、韓文，希望讓各國貴賓溝通零距離，帶著這份紀念品對臺灣留下深刻印象。

2017臺北世大運提供志工及選手多語撲克牌。（世大運執委會提供）