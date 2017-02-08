松山挑戰12連勝 今日賽事預告與轉播

籃網至今苦吞9連敗一勝難求，今日對上林書豪前東家黃蜂，能否力拚求勝？敬請期待。

昨日爆冷門輸給東山高中的能仁家商，今日對上戰績墊底的東泰高中，力求準決賽第3勝；南湖高中至今也仍未開胡，今天將面臨強敵松山高中，預賽至今11連勝的松山高中勢不可擋，南湖高中可能凶多吉少。想為各校加油的球迷，可踴躍前往新莊體育館，不克前往的朋友，請鎖定自由體育頻道。

NBA

08:00 籃網 VS. 黃蜂（愛爾達體育）

HBL

男子組

14:00 東泰高中 VS. 能仁家商 （FOX體育2台、FOX體育3台）

17:20 泰山高中 VS. 南山高中（FOX體育2台、FOX體育3台）

19:00 南湖高中 VS. 松山高中（FOX體育2台、FOX體育3台）

女子組

15:40 南山高中 VS. 滬江高中（FOX體育2台、FOX體育3台）