日職》越投越帶勁！松坂大輔1.5小時飆239球
2017/02/07 21:11
松坂大輔。（資料照，取自軟銀官方臉書）
〔體育中心／綜合報導〕「平成怪物」繼續燃燒小宇宙！軟銀投手松坂大輔3、4日兩天共練投296球，而休息2日後，今天狂投了239球，展現力拚東山再起的決心。
軟銀今天展開春訓第二階段的練習，松坂大輔火力全開，在牛棚練投了近1個半小時，共投了239球，先是用揮臂式的投球方式投了32球，固定式161球，而揮臂式則有46球。今天除了直球外，松坂還嘗試曲球、滑球、變速球、噴射球等變化球球種。
松坂大輔在2014年與軟銀簽下3年12億日圓（約新台幣3億元）的高薪合約，但表現不如預期，2年來僅在一軍出賽一場，去年更到波多黎各參加冬季聯盟調整，希望能重拾昔日身手。
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