HBL》松山高國豪94狂！轟本季新高打退泰山

松山高國豪主宰比賽，率隊輕取泰山。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕本屆男、女組唯一未嘗敗績的「綠色神盾」松山高中，今日靠著高中籃壇一哥高國豪繳出本季新高35分，以88：69打退泰山高中，並締造本季11連勝

松山本季少了丁聖儒、陳建銘、孫思堯後，高國豪一肩扛下球隊的大小事，1月於高雄進行的12強複賽，他場均貢獻24.6分榮登得分王，想不到進入8強賽他變得更可怕，此役賽前場均得分、助攻皆為榜首，13籃板則僅次於泰山的203公分長人譚傑龍的14個。

繼103學年的冠軍戰後，松山再次與泰山交手，當年強摘MVP與新人王的高國豪此役砍進4顆三分球，貢獻本季新高35分外帶10籃板、5助攻與5抄截，僅發生1失誤則追平本季最低，一口氣強占8強賽的得分、籃板、助攻與抄截榜首，證明他的霸氣。

松山在8強賽打敗東泰高中、東山高中，今日面對強敵泰山仍不改其色，照樣取勝，大有機會完成連三年進軍4強。綠衫軍明日則要面對尚未開胡的南湖高中，9日休兵後，10日依序對上高苑工商、能仁家商及上屆冠軍南山高中。

泰山表現最佳為陳彥霖的15分進帳、楊皓喆繳出10分，如今黑衫軍想晉級4強，接下來每場比賽都得努力爭得勝利，才有機會。

泰山譚傑龍與松山呂蔡瑜倫爭搶籃板球。（記者林正堃攝）

松山陳宏哲與泰山陳建鴻爭球。（記者林正堃攝）