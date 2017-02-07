經典賽》澳洲移訓首場練習賽 台灣隊小勝布里斯本俠盜

經典賽台灣隊澳洲移訓第1場練習賽，賽前全隊列隊。（中華棒協提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕正在澳洲移地訓練的經典賽台灣隊，今天進行第1場練習賽，以4：1擊敗布里斯本俠盜隊，投手教練黃欽智表示，投手群的表現都在預期內，與在牛棚練投的狀況差不多，先發投手王政浩失掉唯一的分數，投到第3局因為背部緊繃提前退場，明天全隊按表定計畫練球，後天第2場練習賽將由呂彥青先發。

台灣隊動用6位投手，各為王政浩2.1局、陳韻文1.2局、林晨樺1局、羅國華2局、倪福德1局、吳俊杰1局，聯手送出14次三振，只被擊出3支安打；打線方面，全隊共敲出11安打，包括胡金龍單場2支二壘安打。林智勝表示，真的好一陣子沒有比賽，打到後面幾個打席就有感覺。

賽前總教練郭泰源叮嚀選手「這是來澳洲第一場的比賽，不過不要把比賽當作練習比賽在打，要認真去比賽」，賽後他表示，選手很久沒有比賽，就是利用這些機會，把比賽的感覺找回來。

現場湧進數百名來自台灣的球迷，還把球員在台灣的出場音樂原汁原味在澳洲呈現，讓全隊倍感親切，球員也在賽後為球迷簽名合照，感謝球迷的支持與熱情。

經典賽台灣隊澳洲移訓第1場練習賽，大批僑胞攜帶國旗在看台上加油。（中華棒協提供）

經典賽台灣隊澳洲移訓第1場練習賽，以4：1擊敗布里斯本俠盜。（中華棒協提供）